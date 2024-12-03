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Трамп пригрозил Трюдо, что Канада станет 51-м штатом США

First News Media10:05 - Сегодня
Трамп пригрозил Трюдо, что Канада станет 51-м штатом США

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США, если Оттаве не удастся решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков.

Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По их сведениям, на переговорах, которые прошли на прошлой неделе в резиденции избранного президента Мар-а-Лаго (штат Флорида), Трамп заявил Трюдо, что уже в день своей инаугурации 20 января 2025 года введет ввозные пошлины в размере 25% на все канадские товары, если Оттаве не удастся в корне изменить ситуацию с притоком нелегальных мигрантов в США через канадскую границу, а также уменьшить торговый дефицит, который, по словам Трампа, сейчас составляет порядка $100 млрд. Трюдо в свою очередь указал будущему главе американской администрации, что подобные меры убьют канадскую экономику, на что Трамп ответил, что Канада, вероятно могла бы стать 51-м штатом США. Эта фраза, указывает телеканал, вызвала у канадского премьера нервный смех.

Один из участников встречи в шутку указал, что в случае такого развития событий Канада стала бы очень либеральным штатом, на что Трамп предложил разбить страну на два штата, один из которых тяготел бы к либералам, а второй - к консерваторам. Помимо этого, избранный президент США добавил, что Трюдо мог бы стать губернатором 51-го американского штата.

Согласно информации Fox News, встреча канадского премьера с Трампом длилась порядка трех часов.

США, Мексика и Канада связаны трехсторонним договором (USMCA), который предполагает создание зоны свободной торговли между государствами. Однако 25 ноября Трамп заявил, что в первый день работы на посту президента 20 января 2025 года введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

Как отмечала впоследствии газета The Wall Street Journal, эта угроза потрясла канадских политиков и бизнесменов. Поскольку примерно три четверти всего экспорта Канады приходится на США, беспошлинный доступ на американский рынок необходим Оттаве для экономического роста.

Источник: ТАСС

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