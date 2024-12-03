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Несрин Джавадзаде вновь произвела фурор на церемонии вручения премии журнала «GQ» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:30 - Сегодня
Несрин Джавадзаде вновь произвела фурор на церемонии вручения премии журнала «GQ» - ВИДЕО

В Стамбуле состоялось торжественное вручение премии «GQ Türkiye: Men Of The Year», одной из гостей которого стала актриса Несрин Джавадзаде.

Несрин Джавадзаде не была представлена ни в одной из номинаций премии «Люди года», вручаемой турецким «GQ», однако именно к ней было приковано внимание прессы и мужской части гостей прошедшего мероприятия.

Причиной тому стало «голое» платье, в котором актриса появилась на красной ковровой дорожке – отметим, что и в предыдущие годы Н.Джавадзаде также появлялась на премии «GQ Türkiye: Men Of The Year» в «голых» платьях, становясь самой обсуждаемой в СМИ и соцсетях персоной этого мероприятия.

На странице турецкого GQ отмечается, что дресс-код мероприятия в этом году исходил из уникальности и единственным словом, которое охарактеризовало форму одежды на церемонию вручения премии было «showstopper» - «что-то или кто-то исключительно притягивающий или привлекательный». И, судя по резонансу вокруг выбранного образа, Несрин Джавадзаде полностью соответствовала установленному глянцевым изданием дресс-коду.

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