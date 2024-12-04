Погода на четверг: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 5 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно облачной, в основном без осадков. Однако утром местами возможен слабый дождь, а вечером - кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 5-8° тепла, днем - 8-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 мм рт. ст. до 771 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

На территории Азербайджана погода также в основном будет без осадков. Местами возможен кратковременный туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днем - 8-12° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - 0-5° тепла.