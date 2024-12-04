Новый год в Азербайджане: Как и где отметить праздник и сколько это стоит?

О том, как провести незабываемый Новый год в Азербайджане и что нужно знать о ценах, местах и не только читайте в предновогоднем материале 1news.az.

Новый год - это особенное время, когда каждый хочет провести праздники в атмосферной обстановке. Азербайджан с его красивыми пейзажами, культурными богатствами и невероятным гостеприимством становится популярным направлением для встречи Нового года. В этом материале 1news.az расскажет о ценах на отдых в Азербайджане в период новогодних праздников, а также о тех возможностях, которые предлагает страна для комфортного и незабываемого отдыха в новогодние каникулы.

Одним из приятных аспектов отдыха в Азербайджане в новогодний период является то, что в стране официально объявлено 7 дней подряд нерабочими - это создает отличные условия для тех, кто хочет полностью погрузиться в атмосферу праздников и насладиться отдыхом без суеты, что еще более скрасит сравнительно благоприятная погода.

По данным сайта Gismeteo, в новогоднюю ночь 31 декабря погода в нижеприведенных городах Азербайджана будет следующей:

- Баку - малооблачно, +7° тепла;

- Лянкяран - пасмурно, небольшой дождь, +9° тепла;

- Губа - малооблачно, небольшой снег с дождем, +2° тепла;

- Шеки - облачно, небольшой снег с дождем, +4° тепла;

- Габала - облачно, небольшой снег с дождем, +3° тепла;

- Гянджа - пасмурно, небольшой снег с дождем, +5° тепла;

- Шуша – пасмурно, 0°;

- Нахчыван - малооблачно, +1° тепла;

- Шамаха – ясно, -10° мороза

Цены на авиабилеты

Зимний отдых в Азербайджане всегда привлекает внимание туристов, и было бы здорово, если вы уже спланировали свой отпуск - однако стоит учитывать, что с приближением праздников цены на авиабилеты могут значительно вырасти.

Например, если ваш новогодний отпуск предполагает перелет из Москвы в Баку утром 31 декабря, стоит учитывать, что, по данным онлайн-агрегаторов, сейчас минимальная стоимость билета в один конец равна примерно 468 AZN (около 275 долларов), в то время как перелет из Стамбула в азербайджанскую столицу составит от 203 маната (около 120 долларов). Перелет из Дубая в Баку обойдется от 373 AZN (около 220 долларов), в то время как авиабилет из Тбилиси в столицу Азербайджана можно найти от 269 AZN (158 долларов).

Всю интересующую вас информацию о прямых рейсах в Баку из того или иного города в период новогодних праздников вы можете найти на официальном сайте национального авиаперевозчика Азербайджана AZAL по ссылке.

Если вы планируете отдых за пределами Баку, добраться до нужного места можно с помощью такси (в Азербайджане работают различные сервисы, включая международные, такие как Uber, Yango, Bolt), поезда (билеты можно найти здесь) или автобуса (билеты доступны здесь).

Где остановиться?

По данным систем интернет-бронирования отелей сумма проживания в Баку в период с 30 декабря по 2 января (2 взрослых, 3 ночи) следующая:

- Отели 5 звезд – от 1000 AZN и выше (около 590 долларов)

- Отели 4 звезды – от 510 AZN и выше (от 300 долларов)

- Отели 3 звезды – от 400 AZN и выше (от 235 долларов)

В этот же период аренда квартиры в Баку может стартовать от 40-50 AZN за ночь (от 23 до 30 долларов) и увеличиваться в зависимости от уровня комфорта и расположения.

В Габале для трех ночей с 30 декабря по 2 января при двухместном размещении в одном из отелей, расходы начнутся от 600 AZN (более 350 долларов), а для тех, кто выбирает горы, цены на отдых в Шахдаге в эти даты стартуют от 1080 манатов (примерно 635 долларов).

Как встретить Новый год?

В преддверии 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Баку превратится в настоящий сказочный город. Парки, площади и улицы постепенно начинают украшаться яркими новогодними декорациями, символами праздника и световыми инсталляциями, создающими атмосферу волшебства – по особенному прекрасным в этот период станет и Старый город.

Национальный приморский парк также готовится к грандиозному событию - 31 декабря здесь состоится традиционный новогодний салют, который станет ярким аккордом уходящего 2024 года и вдохновляющим началом нового, 2025 года. Всю информацию о предстоящем салюте и не только вы можете получить, подписавшись на официальную страницу Национального приморского парка в социальной сети Instagram - @baku.boulevard

Вне зависимости от количества звезд, большинство отелей предлагают новогоднюю программу. В некоторых случаях она включена в стоимость новогоднего пакета, в других - за участие в программе нужно заплатить дополнительно. Например, стоимость сет-меню в ресторанах Bar 19, Le Bistro и Alov, расположенных в отеле Fairmont Baku, Flame Towers в новогоднюю ночь составит от 295 AZN (173 доллара), 120 AZN (70 долларов) и 195 AZN (115 долларов) соответственно.

Напомним, что весной уходящего года самый влиятельный в мире журнал электронной и танцевальной музыки DJ Mag опубликовал список лучших ночных клубов мира, в который вошел клуб FOMO BAKU, занявший в ТОП-100 75-ю позицию – и если вы поклонник андеграундной танцевальной музыки, то это идеальное место для встречи Нового 2025 года. Все подробности здесь.

Если вы цените концерты, выставки и другие культурные мероприятия, в том числе детские, вам стоит заглянуть на сайт iTicket.az. Здесь вы найдете всю информацию о предстоящих событиях в Азербайджане, сможете приобрести билеты и выбрать самые интересные мероприятия для себя и своей семьи. iTicket.az предлагает удобный доступ к различным культурным программам, которые cделают ваш новогодний отдых в Азербайджане еще более насыщенным и увлекательным.

С наступающим Новым годом! Пусть грядущий год принесет много радостных моментов, успехов в делах и новых достижений!

*Отметим, что представленные в материале цены действительны на момент публикации статьи