Гусейн Гасанов сыграет свадьбу в Грозном: Тамадой будет Рамзан Кадыров – ФОТО – ВИДЕО

Самый популярный в Instagram азербайджанец, видеоблогер Гусейн Гасанов (30,1 млн подписчиков) поделился в социальной сети фото и видеокадрами из Чечни

«Со старшим братом посетили горы Чечни - величие этих мест не передать словами. Здесь всё: от спокойствия до невероятной энергии. Если ищете место для отдыха и перезагрузки, вам сюда», - пишет Г.Гасанов в соцсети, где представил фото и видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Мы договорились, что я делаю свадьбу в Грозном в ближайшее время», - отмечает в одном из видео Г.Гасанов, подчеркивая, что на свадебной церемонии будет присутствовать и Р.Кадыров.

Глава Чечни, комментируя предстоящую свадьбу, отметил, что мероприятие будет шикарным, а он выступит в роли тамады: «Это все вполне серьезно. Ждем в ближайшее время».