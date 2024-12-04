Певец из Москвы сделал ремейк на абсолютный хит Зульфии Ханбабаевой и снял на него клип – ВИДЕО

Проживающий и работающий в столице РФ азербайджанский исполнитель Султан Мешадиев перепел абсолютный хит народной артистки Зульфии Ханбабаевой «Qəlbinə yol» (музыка Рашада Гашимова, слова Алтун Шашик).

Султан Мешадиев известен азербайджанскому зрителю и слушателю по телепроекту «Sing your song» и национальным отборам «Евровидения» на канале ITV - певец представлял Азербайджан на международном музыкальном TV-фестивале Amberstar в Латвии и международном телевизионном музыкальном конкурсе «ЮФО на CD» в Ростове. В данный момент артист проживает и работает в Москве.

Перепеть песню «Qəlbinə yol» было его творческой мечтой и, получив разрешение на ремейк от народной артистки Азербайджана, С.Мешадиев осуществил свою давнюю мечту – на ремейк снят видеоклип, режиссером которого выступил сам певец. Отметим, что клип снят в схожей стилистике с оригинальной версией видео на песню «Qəlbinə yol», режиссером которого является Эмин Мирабдуллаев.

Напомним, что трек «Qəlbinə yol» был выпущен Зульфией Ханбабаевой в 2003 году и стал заглавной песней ее третьего студийного альбома.

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