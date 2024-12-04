Задержан подозреваемый в нанесении ранения однокласснику - ОБНОВЛЕНО

4 декабря в средней общеобразовательной школе №329 города Баку во время перемены ученик 10-го класса внезапно нанес другому ученику ранение с использованием режущего предмета.

В полицию поступило сообщение о том, что ученик 10-го класса вышеназванной средней школы, расположенной на территории Сабаильского района столицы, нанес травму другому ученику с помощью режущего инструмента.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого подростка, в настоящее время в Сабаильском районном отделении полиции проводится расследование, сообщает 1news.az со ссылкой на АПА.

15:53

4 декабря в средней общеобразовательной школе №329 города Баку во время перемены (примерно в 12:10) ученик 10-го класса внезапно нанес другому ученику (имена учащихся не указываются по соответствующим причинам) ранение с использованием режущего предмета.

Об этом говорится в сообщении Управления образования города Баку, в котором отмечается, что пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, информация сразу была передана в скорую помощь и родителям учащихся.

«Ситуация взята под контроль соответствующими органами, начаты необходимые расследования. Также проводится расследование правоохранительными органами», - отмечают в управлении, призывая проявлять повышенную чуткость к этому вопросу и ссылаться исключительно на заявления официальных органов.