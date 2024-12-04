В Баку задержаны мошенники, присвоившие более 33 тыс. манатов

В Наримановском, Хазарском, Насиминском и Низаминском районах Баку по подозрению в мошенничестве задержаны пять человек.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на МВД АР.

Подозреваемыми оказались 37-летний П.Рзаев, 55-летний Э.Наджафов, 45-летний Ф.Гюльмирзазаде, ранее судимый 25-летний Ф.Ахмедов и 51-летний Р.Рахимов.

Было установлено, что они обманули шестерых граждан и завладели 33 980 манатами и мобильным телефоном стоимостью 2000 манатов.

Расследование по факту продолжается.

Хаджар Назарова