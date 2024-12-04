Сегодня скончалась женщина, перенесшая шок во время вчерашнего взрыва в Сумгайыте.

Погибшая (1952 г.р.) проживала в соседней квартире - по предварительной информации, она скончалась от остановки сердца, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

Напомним, что 3 декабря в 5-этажном жилом доме в 13-м микрорайоне Сумгайыта произошел взрыв, в результате которого пострадали 6 человек, а само здание подверглось серьезным разрушениям.

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