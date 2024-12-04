Гражданин Грузии пришел в сознание после 40 дней комы благодаря усилиям азербайджанских врачей – ФОТО

Пациент, доставленный в Центральную больницу Абшеронского района после серьезной травмы в ДТП, был спасен благодаря усилиям врачей и спустя 40 дней пришел в сознание.

Гражданин Грузии (1988 г.р.), получивший тяжелые травмы в результате аварии, был госпитализирован в Центральную больницу Гахского района, а затем, после необходимого медицинского обслуживания, перевезен в Центральную больницу Абшеронского района 6 октября 2024 года бригадой неотложной помощи для дальнейшего лечения, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

При поступлении пациент находился в коматозном состоянии, ему был поставлен диагноз: множественные травмы, включая перелом сдвинутой левой лодыжки, неподвижный перелом 12-го ребра слева, многооскольчатый перелом левой лопатки и другие повреждения, поверхностные травмы грудной клетки и диффузная травма головного мозга.

После размещения в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии пациента лечили в течение 40 дней. Позже лечение продолжилось в отделении нейротравм, и его состояние стабилизировалось.

Пациента выписали домой для амбулаторного лечения.