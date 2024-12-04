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«Səma xanımı»: Трейлер фильма о первой женщине-летчице Востока Лейле Мамедбековой - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:40 - Сегодня
«Səma xanımı»: Трейлер фильма о первой женщине-летчице Востока Лейле Мамедбековой - ФОТО - ВИДЕО

Телеканал AZTV снял фильм под названием «Səma xanımı» о первой женщине-летчице Востока - азербайджанке Лейле Мамедбековой.

Фильм, официальный трейлер которого представлен для просмотра ниже, снят на основе реальных событий - сценарист и режиссер-постановщик проекта, премьера которого состоится в самое ближайшее время, Эльвин Ахмедоглу.

Материал 1news.az о летчице Лейле Мамедбековой - «Лейла, влюбленная в небо: история первой азербайджанской летчицы эпохи, когда женщины еще носили чадру» - читайте по ссылке.

Роль Л.Мамедбековой сыграла актриса Сабира Абдуллаева, которая, рассказывая о съемках фильма «Səma xanımı» на своей странице в социальной сети Instagram, отмечает следующее:

«Несмотря на трудности, я приобрела огромный опыт. Это было увлекательно! Последние работы над фильмом подходят к завершению. Хотя фильм короткометражный, работа над ним и усилия, затраченные на съемки, были такими же, как если бы это был полнометражный проект. Благодарю всех, кто вложил усилия в этот проект. Также выражаю глубокую благодарность AZTV, Азербайджанским авиалиниям и Государственному комитету по делам семьи, женщин и детей за поддержку в процессе съемок. Встретимся на премьере фильма в январе».

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