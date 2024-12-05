Названы самые популярные кинозвезды 2024 года: Актрисы из сериалов «Эйфория», «Бриджертоны» и не только – ФОТО

Крупнейшая в мире база данных и веб-сайт о кинематографе IMDb подвел итоги года, выявив на основе запросов пользователей самых популярных кинозвезд уходящего года.

Нижеприведенный рейтинг самых популярных звёзд кино составлен на основе данных с IMDbPro, который анализирует активность более 250 миллионов пользователей в месяц, сообщает 1news.az со ссылкой на Deadline.

Ставшая всемирно известной благодаря своей роли в популярном сериале «Эйфория» 27-летняя актриса Сидни Суини признана самой популярной кинозвездой уходящего года – именно она заняла первое место среди самых популярных персон на платформе IMDb.

Рейтинг самых популярных кинозвезд 2024 года выглядит следующим образом:

1.Сидни Суини

Широкое признание С.Суини получила благодаря ролям в драматическом сериале HBO «Эйфория» и первом сезоне сериала-антологии «Белый лотос», принесших актрисе две номинации на прайм-таймовую премию «Эмми». В 2023 году актриса сыграла главные роли в драме «Реальная история Уиннер» и романтической комедии «Кто угодно, но не ты». В 2024 году она снялась в кинокомиксе «Мадам Паутина» и фильме ужасов «Омен. Непорочная».

2. Элла Пернелл

После успешного старта в фантастической драме «Не отпускай меня» в 2010 году, Эллу начали приглашать в голливудские проекты – к примеру, именно она сыграла юную фею Малефисенту в сказочной истории «Малефисента». В уходящем году она исполнила главную роль в телесериале «Фоллаут», а также в комедийно-драматическом телесериале «Дорогуша».

3. Кристин Милиоти

Кристин Милиоти - американская актриса и певица, наиболее известная по своей работе в Бродвейском театре, а также по ролям Трейси Макконнелл в ситкоме «Как я встретил вашу маму» и Софии Фальконе в сериале «Пингвин».

4. Эйса Гонсалес

Мексиканская актриса и певица Эйса Гонсалес наиболее известна благодаря роли Моники Дарлинг Кастильо в криминальном боевике «Малыш на драйве» - в 2024 году на большие экраны вышел фильм режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» с ее участием.

5. Глен Пауэлл

Глен Пауэлл - американский актёр, сценарист и продюсер, наиболее известный по роли Чеда Редуэлла в телесериале «Королевы крика», в 2023 году снялся вместе с Сидни Суини в романтической комедии «Кто угодно, но не ты», а в 2024 году появился на большом экране в главной роли в сиквеле фильма «Смерч».

6. Барри Кеоган

Барри Кеоган - ирландский актёр, известный по ролям в фильмах «Дюнкерк», «Убийство священного оленя», «Американские животные», «Солтберн». На телевидении известен по драме RTE «Любовь/Ненависть» и мини-сериалу HBO «Чернобыль».

7.Никола Коклан

Никола Коклан - ирландская актриса театра, кино и телевидения, всемирную известность которой принесла роль Пенелопы Фезерингтон в одном из главных хитов Netflix - драматическом сериале в исторических декорациях «Бриджертоны».

8. Ив Хьюсон

Ив Хьюсон - ирландская актриса, дочь фронтмена U2 Боно. Известна ролями в сериалах «Больница Никербокер», «За её глазами», «Идеальная пара», а также в фильмах «Робин Гуд: Начало» и «Папашина армия».

9. Дафни Кин

Дафни Кин - англо-испанская актриса, известная исполнением роли Анны Круз Оливер в телесериале «Беженцы» и мутанта Лоры Кинни в фильмах «Логан» и «Дэдпул и Росомаха».

10. Ребекка Фергюсон

Ребекка Фергюсон - шведская актриса, известная ролями в сериале «Белая королева», франшизе «Миссия невыполнима», фантастическом фильме «Дюна»; совсем недавно на Apple TV+ вышел второй сезон американского научно-фантастического драматического телесериала «Укрытие» с ее участием.

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