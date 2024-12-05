 Названы самые популярные кинозвезды 2024 года: Актрисы из сериалов «Эйфория», «Бриджертоны» и не только – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Названы самые популярные кинозвезды 2024 года: Актрисы из сериалов «Эйфория», «Бриджертоны» и не только – ФОТО

Феликс Вишневецкий13:40 - Сегодня
Названы самые популярные кинозвезды 2024 года: Актрисы из сериалов «Эйфория», «Бриджертоны» и не только – ФОТО

Крупнейшая в мире база данных и веб-сайт о кинематографе IMDb подвел итоги года, выявив на основе запросов пользователей самых популярных кинозвезд уходящего года.

Нижеприведенный рейтинг самых популярных звёзд кино составлен на основе данных с IMDbPro, который анализирует активность более 250 миллионов пользователей в месяц, сообщает 1news.az со ссылкой на Deadline.

Ставшая всемирно известной благодаря своей роли в популярном сериале «Эйфория» 27-летняя актриса Сидни Суини признана самой популярной кинозвездой уходящего года – именно она заняла первое место среди самых популярных персон на платформе IMDb.

Рейтинг самых популярных кинозвезд 2024 года выглядит следующим образом:

1.Сидни Суини

Широкое признание С.Суини получила благодаря ролям в драматическом сериале HBO «Эйфория» и первом сезоне сериала-антологии «Белый лотос», принесших актрисе две номинации на прайм-таймовую премию «Эмми». В 2023 году актриса сыграла главные роли в драме «Реальная история Уиннер» и романтической комедии «Кто угодно, но не ты». В 2024 году она снялась в кинокомиксе «Мадам Паутина» и фильме ужасов «Омен. Непорочная».

2. Элла Пернелл

После успешного старта в фантастической драме «Не отпускай меня» в 2010 году, Эллу начали приглашать в голливудские проекты – к примеру, именно она сыграла юную фею Малефисенту в сказочной истории «Малефисента». В уходящем году она исполнила главную роль в телесериале «Фоллаут», а также в комедийно-драматическом телесериале «Дорогуша».

3. Кристин Милиоти

Кристин Милиоти - американская актриса и певица, наиболее известная по своей работе в Бродвейском театре, а также по ролям Трейси Макконнелл в ситкоме «Как я встретил вашу маму» и Софии Фальконе в сериале «Пингвин».

4. Эйса Гонсалес

Мексиканская актриса и певица Эйса Гонсалес наиболее известна благодаря роли Моники Дарлинг Кастильо в криминальном боевике «Малыш на драйве» - в 2024 году на большие экраны вышел фильм режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» с ее участием.

5. Глен Пауэлл

Глен Пауэлл - американский актёр, сценарист и продюсер, наиболее известный по роли Чеда Редуэлла в телесериале «Королевы крика», в 2023 году снялся вместе с Сидни Суини в романтической комедии «Кто угодно, но не ты», а в 2024 году появился на большом экране в главной роли в сиквеле фильма «Смерч».

6. Барри Кеоган

Барри Кеоган - ирландский актёр, известный по ролям в фильмах «Дюнкерк», «Убийство священного оленя», «Американские животные», «Солтберн». На телевидении известен по драме RTE «Любовь/Ненависть» и мини-сериалу HBO «Чернобыль».

7.Никола Коклан

Никола Коклан - ирландская актриса театра, кино и телевидения, всемирную известность которой принесла роль Пенелопы Фезерингтон в одном из главных хитов Netflix - драматическом сериале в исторических декорациях «Бриджертоны».

8. Ив Хьюсон

Ив Хьюсон - ирландская актриса, дочь фронтмена U2 Боно. Известна ролями в сериалах «Больница Никербокер», «За её глазами», «Идеальная пара», а также в фильмах «Робин Гуд: Начало» и «Папашина армия».

9. Дафни Кин

Дафни Кин - англо-испанская актриса, известная исполнением роли Анны Круз Оливер в телесериале «Беженцы» и мутанта Лоры Кинни в фильмах «Логан» и «Дэдпул и Росомаха».

10. Ребекка Фергюсон

Ребекка Фергюсон - шведская актриса, известная ролями в сериале «Белая королева», франшизе «Миссия невыполнима», фантастическом фильме «Дюна»; совсем недавно на Apple TV+ вышел второй сезон американского научно-фантастического драматического телесериала «Укрытие» с ее участием.

Читайте по теме:

Названы самые красивые мужчины в мире: Будущий Джеймс Бонд, звезда «Эмили в Париже» и не только – ФОТО

Назван самый сексуальный мужчина 2024 года - ФОТО - ВИДЕО

Поделиться:
164

Актуально

ПолитикаПрезидент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не мирился с ...
ПолитикаРиффат Инам Батт: Изгнание западных азербайджанцев со своих земель является ...
ПолитикаЧавушоглу: Армения должна положительно отреагировать на добрые шаги ...
XроникаИльхам Алиев наградил группу лиц за вклад в распространение реалий о Западном ...

Lifestyle

Названы самые популярные кинозвезды 2024 года: Актрисы из сериалов «Эйфория», «Бриджертоны» и не только – ФОТО
Кино на неделю: Исторический боевик с Забитом Самедовым в главной роли и не только - ФОТО - ВИДЕО
МОТ: «В Баку все улыбаются, здесь у меня много друзей и знакомых» - ВИДЕО
Певец из Москвы сделал ремейк на абсолютный хит Зульфии Ханбабаевой и снял на него клип – ВИДЕО

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

Сертаб Эренер высказалась о возможности представить Азербайджан на «Евровидении»
Эбру Гюндеш разводится с четвертым мужем спустя 9 месяцев после свадьбы
Гусейн Гасанов сыграет свадьбу в Грозном: Тамадой будет Рамзан Кадыров – ФОТО – ВИДЕО
​​​​​​​В Сети появились редкие кадры из семейного архива Таира Салахова - ФОТО

Последние новости

Президент Азербайджана: Дети – завтрашний день обществаСегодня, 14:20Макрон обратится к нацииСегодня, 14:18В Грузии обвинили лидеров оппозиции и НПО в насилии и беспорядках на акциях протестаСегодня, 14:15Во Франции назвали имена кандидатов на пост премьер-министраСегодня, 14:12Министр: Образование девочек – один из основных факторов формирования более сильной нацииСегодня, 14:10Посол США в Казахстане объявил о своей отставкеСегодня, 14:07Ильхам Алиев поздравил короля Таиланда с национальным праздникомСегодня, 14:05Араз Аскерли назначен на новую должностьСегодня, 14:02Глава МИД Азербайджана встретился с финской коллегойСегодня, 14:00В Турции задержано около 150 причастных к террористической организации РККСегодня, 13:55Ильхам Алиев направил обращение участникам VI Общереспубликанского форума азербайджанских детейСегодня, 13:50Премьер Франции подает прошение об отставкеСегодня, 13:45Названы самые популярные кинозвезды 2024 года: Актрисы из сериалов «Эйфория», «Бриджертоны» и не только – ФОТОСегодня, 13:40Президент: Армения должна предпринять шаги по восстановлению прав западных азербайджанцевСегодня, 13:35Бахар Мурадова: Благодаря образованию детей и их активному участию во всех процессах мы можем сформировать более устойчивую средуСегодня, 13:30Доставка из Турции и США: Demir Cargo — удобно и простоСегодня, 13:25Немецкий историк: С 1918 года с территории Армении были изгнаны до 1,5 млн азербайджанцевСегодня, 13:20Президент Азербайджана: Стремительное вооружение Армении препятствует достижению прочного мираСегодня, 13:15Зеленский ввел санкции против властей ГрузииСегодня, 13:10Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не мирился с несправедливостьюСегодня, 13:05
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35