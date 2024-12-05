Погода на пятницу: В Баку будет дождливо

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 6 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня местами ожидаются дожди, которые будут идти с перерывами. Вечером возможен ливневый дождь в отдельных районах. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 5-7° тепла, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление будет 772 мм рт. ст. Относительная влажность составит 80-85%.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах возможны небольшие осадки, а в высокогорных районах вечером возможен снег. В некоторых местах будет временами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-12° тепла, в горах ночью от 6° до 11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.