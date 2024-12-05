Стало известно, кто может сыграть Северуса Снейпа в сериале о Гарри Поттере - ФОТО

Стриминговый сервис HBO снимет фэнтезийный сериал, основанный на серии романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг, премьера которого состоится в 2026 году.

Звезда сериала «Банды Лондона» Паапа Эссьеду рассматривается на роль Северуса Снейпа в предстоящем телесериале по мотивам «Гарри Поттера», сообщает Variety, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что по информации источников, на данный момент официального соглашения не достигнуто, и П.Эссьеду не дал окончательного согласия на роль - он стал последним актером, чье имя упоминается в связи с предстоящим проектом.

«Мы понимаем, что такой проект вызывает множество слухов и домыслов. В ходе процесса мы будем подтверждать детали только по мере завершения соглашений», - говорится в ответе HBO на запрос Variety.

Напомним, что в киновселенной о Гарри Поттере роль Северуса Снегга сыграл британский актер Алан Рикман.

Паапа Эссьеду

Алан Рикман в роли Северуса Снегга