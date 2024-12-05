Спикер парламента РА: Переговоры с Азербайджаном проваливались и из-за утечек с нашей стороны

Председатель парламента Армении Ален Симонян пояснил причины, по которым власти требуют от бывшего депутата правящей партии «Гражданский договор», а ныне покинувшего ее ряды Овика Агазаряна сложить депутатский мандат, сообщает News.am.

«Премьер-министр приходит и рассказывает нам детали встречи с Алиевым, премьер-министр делится информацией, содержащей государственную тайну, а он все это обнародует. Это нормально? - возмущается Симонян. - Мы больше года искали, чтобы понять, откуда идут сливы. Когда это касается партийных вопросов, еще куда ни шло. Но когда это касается вопросов безопасности Армении, все так и должно остаться? Мы забеспокоились по поводу утечки, как только узнали об этом. Мы не знали, кто осуществляет утечку».

Симонян отметил, что «некоторое время назад были случаи, когда переговоры (с Азербайджаном – ред.) проваливались, отношения обострялись также и по причине того, что мы, условно говоря, нарушали договоренности, громогласно о чем-то говорили, осуществляли утечки».

«После этого иди и докажи, что член этой фракции дал интервью или передал информацию не преднамеренно, а по ошибке», - сказал Симонян.

Спикер парламента заверил, что если Агазарян по просьбе Пашиняна сложил бы мандат, то все равно не смог бы избежать последствий.

«Одно с другим не связано. Мандат не спасает», – подчеркнул он.

Овик Агазарян был исключен из правящей партии Армении на днях. Примечательно, что он является членом партии «Гражданский договор» с 2015 года, входит в число ее основателей.

По официальной версии, Агазарян исключен, так как «разгласил конфиденциальную информацию государственного и партийного значения, а также грубо нарушил нормы морали». В правящей партии сообщают, что депутат на условиях анонимности передал СМИ информацию, касающуюся национальной безопасности.

Сам Агазарян не припоминает ни одного такого случая. Однако он извинился перед всеми однопартийцами, «если нанес репутации команды даже незначительный урон». От депутатского мандата Овик Агазарян не намерен отказываться. Однако спустя часы премьер-министр Армении заявил с трибуны парламента, что «Овик Агазарян должен быть лишен депутатского мандата с использованием всех предусмотренных законом механизмов». После этого уже активнее обсуждалась версия, что депутат допустил утечку информации, являющейся гостайной, несмотря на предварительную формулировку о «разглашении конфиденциальной информации».