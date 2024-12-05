 Спикер парламента РА: Переговоры с Азербайджаном проваливались и из-за утечек с нашей стороны | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Спикер парламента РА: Переговоры с Азербайджаном проваливались и из-за утечек с нашей стороны

First News Media17:35 - Сегодня
Спикер парламента РА: Переговоры с Азербайджаном проваливались и из-за утечек с нашей стороны

Председатель парламента Армении Ален Симонян пояснил причины, по которым власти требуют от бывшего депутата правящей партии «Гражданский договор», а ныне покинувшего ее ряды Овика Агазаряна сложить депутатский мандат, сообщает News.am.

«Премьер-министр приходит и рассказывает нам детали встречи с Алиевым, премьер-министр делится информацией, содержащей государственную тайну, а он все это обнародует. Это нормально? - возмущается Симонян. - Мы больше года искали, чтобы понять, откуда идут сливы. Когда это касается партийных вопросов, еще куда ни шло. Но когда это касается вопросов безопасности Армении, все так и должно остаться? Мы забеспокоились по поводу утечки, как только узнали об этом. Мы не знали, кто осуществляет утечку».

Симонян отметил, что «некоторое время назад были случаи, когда переговоры (с Азербайджаном – ред.) проваливались, отношения обострялись также и по причине того, что мы, условно говоря, нарушали договоренности, громогласно о чем-то говорили, осуществляли утечки».

«После этого иди и докажи, что член этой фракции дал интервью или передал информацию не преднамеренно, а по ошибке», - сказал Симонян.

Спикер парламента заверил, что если Агазарян по просьбе Пашиняна сложил бы мандат, то все равно не смог бы избежать последствий.

«Одно с другим не связано. Мандат не спасает», – подчеркнул он.

Овик Агазарян был исключен из правящей партии Армении на днях. Примечательно, что он является членом партии «Гражданский договор» с 2015 года, входит в число ее основателей.

По официальной версии, Агазарян исключен, так как «разгласил конфиденциальную информацию государственного и партийного значения, а также грубо нарушил нормы морали». В правящей партии сообщают, что депутат на условиях анонимности передал СМИ информацию, касающуюся национальной безопасности.

Сам Агазарян не припоминает ни одного такого случая. Однако он извинился перед всеми однопартийцами, «если нанес репутации команды даже незначительный урон». От депутатского мандата Овик Агазарян не намерен отказываться. Однако спустя часы премьер-министр Армении заявил с трибуны парламента, что «Овик Агазарян должен быть лишен депутатского мандата с использованием всех предусмотренных законом механизмов». После этого уже активнее обсуждалась версия, что депутат допустил утечку информации, являющейся гостайной, несмотря на предварительную формулировку о «разглашении конфиденциальной информации».

Поделиться:
206

Актуально

ПолитикаПрезидент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не мирился с ...
ОбществоПогода на пятницу: В Баку будет дождливо
ПолитикаРиффат Инам Батт: Изгнание западных азербайджанцев со своих земель является ...
ПолитикаЧавушоглу: Армения должна положительно отреагировать на добрые шаги ...

Политика

Глава МИД Азербайджана обсудил со шведской коллегой процесс нормализации отношений с Арменией
Али Асадов встретился с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития
Спикер парламента РА: Переговоры с Азербайджаном проваливались и из-за утечек с нашей стороны
Почему Баку не принял предложение Блинкена о встрече глав МИД Азербайджана и Армении на Мальте?

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

в Москве мигрантов обяжут оформлять электронные удостоверения
Мирзоян обсудил с главой МИД Финляндии мирный процесс с Азербайджаном
Россия и Азербайджан работают над предотвращением обмеления Каспийского моря
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Последние новости

Глава МИД Азербайджана обсудил со шведской коллегой процесс нормализации отношений с АрмениейСегодня, 19:00Али Асадов встретился с делегацией Организации экономического сотрудничества и развитияСегодня, 18:45В бакинской тюрьме скончался заключенныйСегодня, 18:30Турецкие СМИ: Волосы на ладони Нарин принадлежали её матери и братуСегодня, 18:15За отставку Макрона высказались 54% опрошенных французовСегодня, 18:00Назначены первый заместитель и заместители председателя ЦБАСегодня, 17:36Спикер парламента РА: Переговоры с Азербайджаном проваливались и из-за утечек с нашей стороныСегодня, 17:35Почему Баку не принял предложение Блинкена о встрече глав МИД Азербайджана и Армении на Мальте?Сегодня, 17:04В Баку подросток, подвергшийся сексуальному насилию, покончил с собойСегодня, 17:01Что мир слушал на Spotify в 2024 году? Музыкальный сервис подвел глобальные итоги – ФОТО – ВИДЕОСегодня, 16:36Экс-чиновник Госдепа США подтверждает опасения Баку, связанные с деятельностью USAIDСегодня, 16:23Участники СОР29 продолжают рассказывать о проведенных на климатической конференции мероприятиях - ФОТОСегодня, 16:05Спецслужба Казахстана сорвала подготовку к четырем терактам в 2024 годуСегодня, 15:46Бейонсе против Тейлор Свифт: Кто занял место №1 в рейтинге величайших поп-звезд XXI века?Сегодня, 15:44Стала известна стоимость входа в Центральный ботанический садСегодня, 15:43Премьер-министр Грузии назвал насилие протестующих «либеральным фашизмом»Сегодня, 15:33Украина и ЕС подписали соглашение по использованию доходов от замороженных активов РФСегодня, 15:20Президент Азербайджана наградил работников сферы связи и информационных технологийСегодня, 15:15Андрей Лунев: Если бы «Карабах» играл в России, то был бы в лидерахСегодня, 15:10Стало известно, кто может сыграть Северуса Снейпа в сериале о Гарри Поттере - ФОТОСегодня, 15:05
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35