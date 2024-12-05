МОТ: «В Баку все улыбаются, здесь у меня много друзей и знакомых» - ВИДЕО

Популярный российский исполнитель МОТ выступил с концертом в столице Азербайджана.

Общаясь со зрителями, говоря о Баку, артист заявил со сцены следующее: «Знаменитое бакинское гостеприимство и теплота. Прилетаешь в Баку, а здесь как будто август и не уходил никуда. На улице теплынь, деревья зеленые, все улыбаются. У меня есть много друзей и знакомых, которые живут в Баку. И когда я каждый раз спрашиваю, как в Баку, они мне отвечают: «У нас тут сладкая жизнь».

Напомним, что в уходящем году МОТ выпустил два дуэта с азербайджанкой AYKA (Айнур Набиева) – песни «Нехватка витамина Л…» и «Лето из одуванчиков» стали хитами и вошли в альбом МОТ’а «Август навсегда».

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