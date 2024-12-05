Дорожные заторы в Баку: Как аварии создают сложности для движения – ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел рассказал о том, как как возникает транспортная загруженность на дорогах, показав одну из основных причин.

Очередной случай дорожного затора в столице был вызван дорожно-транспортным происшествием, которое произошло утром 4 декабря в Насиминском районе на проспекте Нефтяников, из-за аварии возникли затруднения в движении транспорта на проспекте 8 Ноября и улице Юсифа Сафарова.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников дорожной полиции движение автомобилей было восстановлено в кратчайшие сроки», - отмечают в Центр интеллектуального управления транспортом.