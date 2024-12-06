В Баку откроют учреждение для трудных подростков

В Баку создано учреждение для трудных подростков.

Об этом заявил глава отдела организации профилактической работы с несовершеннолетними Главного управления общественной безопасности МВД Хикмет Гулиев на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщает Report.az, он отметил, что Министерство науки и образования организовало это учреждение в Сураханском районе, подчеркнув, что процесс реализации начался в октябре этого года, но пока официального открытия учреждения не состоялось.

Известно, что это учреждение открытого типа начнет свою работу в 2025 году.