В эти три дня в Баку будет дождливо

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, с вечера 6 декабря до вечера 9 декабря в Баку и на некоторых территориях Абшеронского полуострова ожидаются дожди с перерывами, местами возможны ливни.

В районах Азербайджана с вечера 7 декабря, начиная с восточных регионов, до вечера 9 декабря также ожидаются дожди с перерывами.

В Центральном Аране, Лянкяран-Астаре, Горном Ширване и Губа-Гусаре возможны ливни, в результате которых поднимется уровень воды в реках.