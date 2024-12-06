«Xəyallarda görüşək»: Премьера клипа азербайджанской рок-группы «DÖNGƏ» - ВИДЕО

Азербайджанская рок- группа «Döngə» представила поклонникам свою новую работу - клип на песню «Xəyallarda görüşək»

Музыка и слова к песне написаны самим солистом Фаридом Мамедовым, а аранжировку подготовила команда «DÖNGƏ» - клип, снятый под руководством режиссера Фархада Мамедли, погружает зрителя в мистическую атмосферу.

Сюжет клипа рассказывает историю мужчины, который каждую ночь встречает воплощение своей мечты, символизируемой загадочной девушкой, но их общение омрачено запретом – прикоснуться к ней невозможно.

«Композиция стала мощным музыкальным отражением темы борьбы человека с собственными страхами и стремлением удержать недосягаемое», - отмечают участники группы «DÖNGƏ».

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