Названа стоимость проезда в экспресс-маршруте от станции метро «20 Января» до Сумгайыта

Перевозка пассажиров по экспресс-маршруту №594 Баку-Сумгайыт будет осуществляться 17 автобусами марки «Neoplan» ООО «BakuBus» с интервалом 8 минут.

Как говорится в сообщении AYNA, промежуточными остановочными пунктами автобусов, отправляющихся с автовокзала Сумгайыта, назначены жилой комплекс «Bağça Şəhər», Сумгайытский круг и поселок Джейранбатан, а конечной остановкой – станция метро «20 Января» (рядом с административным зданием ОАО «Азерсу»).

В обратном направлении остановки те же.

Первый автобус будет выезжать из Сумгайыта в 05:50, из Баку в 06:20, а последний – из Сумгайыта в 22:30, из Баку в 23:00.

Стоимость проезда в экспресс-автобусе установлена 0.80 AZN, оплата будет осуществляться в безналичном порядке.