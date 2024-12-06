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Jony принял участие в проекте, посвященном 70-летию Ларисы Долиной – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:10 - Сегодня
Jony принял участие в проекте, посвященном 70-летию Ларисы Долиной – ВИДЕО

Покоривший страны СНГ певец Jony (Джахид Гусейнли) примет участие в записи трибьют-альбома народной артистки РФ, эстрадной и джазовой певицы Ларисы Долиной, выпуск которого будет приурочен к 70-летнему юбилею певицы.

Л.Долина готовит трибьют-альбом, где молодые музыканты исполнят ее композиции - по словам звезды, она просто отдала артистам свой музыкальный материал, и они сами выбрали себе трек, сообщает 1news.az со ссылкой на Звук Медиа.

В записи релиза приняли участие Jony, Анна Асти, Севиль из группы «Artik & Asti», Мари Краймбрери, Наталья Подольская, Маша Шейх и другие популярные российские артисты - дата выхода пластинки пока неизвестна.

Ранее, рассказывая о Jony на своей странице в социальной сети Instagram, Л.Долина отметила следующее: «Совершенно потрясающий, сумасшедшая энергетика, правильный посыл, музыкальная чуйка и голос офигенный! Люблю! В планах - дуэт!»

Планам суждено было сбыться на юбилейном концерте Л.Долиной, в ходе которого певица и Jony спели дуэтом песню «Никак», являющуюся абсолютным хитом в репертуаре добившегося невероятной популярности в России и странах СНГ исполнителя.

Отметим, что Лариса Долина отметит 70-летний юбилей 10 сентября 2025 года.

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