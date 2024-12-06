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Делегация парламента Турции побывала в Милли Меджлисе

First News Media22:41 - 06 / 12 / 2024
Делегация парламента Турции побывала в Милли Меджлисе

6 декабря председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией, возглавляемой председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова коснулась значимости международной парламентской конференции на тему «Парламентаризм: традиции и перспективы». Было отмечено, что мероприятие посвящено роли парламентов Азербайджана и Турции в политической жизни обеих стран и дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества. В то же время мероприятие позволит акцентировать внимание на вопросах сотрудничества и совместной деятельности парламентов Азербайджана и Турции.

На встрече было подчеркнуто, что наши страны демонстрируют солидарность и взаимную поддержку по всем вопросам. Благодаря политической воле и совместным усилиям глав двух государств азербайджано-турецкие отношения сегодня поднялись до уровня союзничества. Было подчеркнуто, что подписание Шушинской декларации придало импульс расширению взаимоотношений.

Отмечалось, что азербайджано-турецкий союз является чрезвычайно важным фактором региональной стабильности и безопасности.

Фуат Октай поздравил Азербайджан с успешной организацией внеочередных парламентских выборов. Было подчеркнуто, что за ходом выборов наблюдала обширная турецкая делегация. Председатель комитета турецкого парламента отметил, что достижения братского Азербайджана радуют Турцию, и назвал внушающим гордость тот факт, что сегодня на освобожденных от оккупации территориях развевается флаг Азербайджана.

В ходе беседы было отмечено, что успешное двустороннее сотрудничество продолжается и в межпарламентской плоскости. Тесные контакты между спикерами парламентов Азербайджана и Турции, в том числе между группами дружбы, вносят значительный вклад в двусторонние отношения. Наряду с двусторонним межпарламентским сотрудничеством существует и трехсторонний формат взаимодействия.

Стороны особо отметили важность взаимной поддержки и совместной деятельности на международных парламентских платформах. Было подчеркнуто, что на фоне двойных стандартов, давления, шантажа, клеветнических кампаний в отношении наших стран со стороны некоторых кругов взаимодействие азербайджанских и турецких депутатов представляет особое значение.

Ф.Октай также раскритиковал резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы об отказе в ратификации полномочий азербайджанской делегации. Было отмечено, что это предвзятое и несправедливое решение ПАСЕ подрывает репутацию и авторитет этой организации. По словам Ф.Октая, ассамблея должна исправить эту ошибку и турецкая сторона постоянно доводит до сведения ПАСЕ свою позицию по этому вопросу.

На встрече также говорилось о климатической конференции CОР29, на высоком уровне проведенной Азербайджаном.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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