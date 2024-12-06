Обещали работу, оставили без дома: В Губе задержаны двое мошенников

Сотрудники районного отдела полиции Губы задержали Азиза Сеидова и Махира Байрамова, обвиняемых в мошенничестве.

Указанные лица, действуя по предварительному сговору, злоупотребили доверием одного человека и завладели его имуществом, сообщает 1news.az со ссылкой на Губинскую региональную группу пресс-службы МВД.

Они пообещали потерпевшему устроить его на работу, убедив его заложить свой дом, расположенный в городе Баку, и взять деньги под залог. Однако, не выполнив своих обещаний, нанесли этому человеку материальный ущерб в размере 102 тысяч манатов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и по решению суда в отношении обоих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.