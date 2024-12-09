«Наедине с собой»: В YARAT показали пластический спектакль, вдохновленный поэзией Бродского – ФОТО

5 декабря в Центре YARAT в рамках сотрудничества театра «Практика» и организации YARAT состоялся показ пластического спектакля в современном стиле под названием «Наедине с собой».

Спектакль является результатом творческой работы коллектива Jack’s Garret, резидента Театра «Практика», в сезоне 2022/2023, вдохновленного творчеством Иосифа Бродского, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу YARAT.

Спектакль «Наедине с собой», рассказывающий о внутреннем конфликте, объединил техники уличного танца (street dance) и современной хореографии, создав постановку, в которой глубина поэзии передается через силу движений. Главный герой стоит на распутье: бороться или принять себя, стремиться к свету или погрузиться во тьму.

Актеры Александр Тронов и Александр Алехин переосмыслили стихотворения Бродского, погрузив зрителя в мир метафор и символов, где важен каждый выбор.

Отметим, что на представлении, сценография, костюмы и идеи которого принадлежат хореографам Анне Дельцовой и Александру Тронову, присутствовали около 150 гостей.

Фотографии предоставлены пресс-службой YARAT