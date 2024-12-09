Запущена веб-версия приложения «Mobil Notariat» - ВИДЕО

С целью сделать все виды нотариальных услуг более доступными была запущена веб-версия приложения «Mobil Notariat» - https://www.notariat.az/

С помощью нового веб-сайта можно осуществлять операции в электронной форме по 15 услугам, включая доверенности и заявления, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции Азербайджана.

Среди этих услуг доступны оформление заявлений и доверенностей, проверка наследственных дел и документов, а также оформление других документов. Стоит отметить, что мобильное приложение «Mobil Notariat» и веб-сайт работают в режиме 24/7, и пользователи могут воспользоваться услугами в выходные и праздничные дни.

Пользователи мобильного приложения и веб-сайта могут просматривать свои документы в личном кабинете, отслеживать статус документов, выполнять операции с ними, использовать их электронные версии, а также немедленно получать уведомления о прекращении действия документов.

Сервис доступен не только для граждан, проживающих в стране, но и для граждан Азербайджана, проживающих за рубежом, а также для иностранцев и лиц без гражданства, имеющих временное или постоянное разрешение на проживание.

Дополнительную информацию о сайте https://www.notariat.az/ вы можете получить, просмотрев видео, приведенное для просмотра ниже.

Читайте по теме:

В приложении «Mobil Notariat» появилось важное новшество

Удобство, безопасность, скорость: Все, что нужно знать о приложении «Mobil Notariat» - ВИДЕО