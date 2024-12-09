Переходное правительство Сирии возглавит экс-премьер

Бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб станет главой правительства страны на переходный период.

Об этом сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на источники.

По их информации, Хиджаб, который занимал пост премьера с июня по август 2012 года, возглавит переходный кабинет министров.

Напомним, что вооруженная оппозиция установила контроль над Дамаском в ночь на 8 декабря. Командование правительственной армии сообщило о завершении правления Башара Асада. Сам президент покинул столицу, получив политическое убежище в Москве.

Источник: ТАСС