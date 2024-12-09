Переходное правительство Сирии возглавит экс-премьер
Бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб станет главой правительства страны на переходный период.
Об этом сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на источники.
По их информации, Хиджаб, который занимал пост премьера с июня по август 2012 года, возглавит переходный кабинет министров.
Напомним, что вооруженная оппозиция установила контроль над Дамаском в ночь на 8 декабря. Командование правительственной армии сообщило о завершении правления Башара Асада. Сам президент покинул столицу, получив политическое убежище в Москве.
Источник: ТАСС
188