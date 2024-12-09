Погода на вторник: В Азербайджане температура воздуха понизится до 0°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 10 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых пригородных районах возможна морось. Северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха: ночью +5…+7°C, днем +7…+10°C. Атмосферное давление выше нормы - 774 мм рт. ст. Относительная влажность составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны кратковременные осадки. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха: ночью +1…+6°C, днем +8…+13°C; в горах ночью -5…0°C, днем 0…+5°C.