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Наина Ибрагимова завоевала награды на международном конкурсе красоты в Египте - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:15 - Сегодня
Наина Ибрагимова завоевала награды на международном конкурсе красоты в Египте - ФОТО - ВИДЕО

51-летняя заслуженная артистка Азербайджана Наина Ибрагимова приняла участие в международном конкурсе красоты Beauty Queen of the Universe, который завершился в минувший уикенд в Египте.

Об участии в конкурсе Н.Ибрагимова рассказала на своей странице в социальной сети Instagram, отметив, что Азербайджан на Beauty Queen of the Universe был представлен впервые, и подчеркивая следующее:

«Я вошла в 5 номинантов, кто были награждены тому свидетельствует медаль от Beauty Queen of the Universe. Я награждена в номинации «Queen Art» и являюсь единственной из номинантов всего конкурса, которая получила золотую статуэтку за красоту и за актёрское мастерство».

Заслуженная артистка отмечает, что на конкурсной сцене были объявлены ее ключевые образы, такие как Мэрилин Монро, Майкл Джексон и другие: «Я сделала всё, чтобы достойно представить нашу страну».

Отметим, что в состав конкурсного жюри вошла модельер Лейла Ахмедова – Н.Ибрагимова отмечает, что Л.Ахмедова также была награждена как модельер, подчеркивая, что она создала для нее один из конкурсных нарядов, а второе платье было создано Шалалей Магсудовой.

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