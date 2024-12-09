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Дверная ручка попала в брюшную полость мальчика, когда он бежал в школе – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий23:41 - 09 / 12 / 2024
Дверная ручка попала в брюшную полость мальчика, когда он бежал в школе – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку из брюшной полости несовершеннолетнего извлекли дверную ручку.

У 10-летнего мальчика, доставленного в Хатаинский медицинский центр, была обнаружена застрявшая в брюшной полости дверная ручка.

Отмечается, что мальчик был прооперирован и его состояние оценивается как удовлетворительное.

По информации Lent.az, инцидент произошел в столичной средней школе № 107.

Так, ученик 5-го класса наткнулся на дверную ручку, когда бежал с большой скоростью в санузел. В результате инородный предмет попал в брюшную полость ребенка.

16:48

В Хатаинском медицинском центре проведена необычная хирургическая операция.

Сегодня в больницу поступил 10-летний ребенок, у которого из брюшной полости извлекли дверную ручку, сообщает 1news.az со ссылкой на Хатаинский Медицинский Центр.

Отмечается, что операцию выполнил детский хирург Парвиз Самедов – в настоящее время состояние пациента удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.

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