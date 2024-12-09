Азербайджанцы на премии Altın Kelebek: Красная дорожка и церемония вручения - ВИДЕО

В минувшее воскресенье в Стамбуле прошла церемония вручение премии Altın Kelebek (Золотая бабочка).

Премия является одной из самых значимых и весомых в турецком шоу-бизнесе – в 2024 году азербайджанскими обладателями премии в номинации «Ulduzu parlayanlar» стали ведущая спортивных программ Фарида Абдулла, актриса и телеведущая Дениз Таджеддин и певица Рилая Гусейнзаде.

Всем троим премию Altın Kelebek вручала звезда азербайджанского театра и кино, народная артистка Азербайджана Санубар Искендерли.

Отметим, что в церемонии вручения премии Altın Kelebek в Стамбуле в качестве гостей присутствовали обладательница титула «Мисс Азербайджан 2012» Айсель Манафова и инфлуенсеры из Азербайджана, в числе которых Назрин Наджафова, Ясмин Алиева, Шямс Аллахвердиева и т.д.