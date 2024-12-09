Влад Лисовец: «Обожаю Баку, он часть меня»

Топовый российский стилист, телеведущий и эксперт моды, бакинец Влад Лисовец рассказал о родном городе Баку в интервью YouTube проекту Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

«Я обожаю Баку. Это лучший город. Город Баку мой, конечно. Баку - это часть меня. Я пропитан этой нефтью. Все, хлеб им пах, молоко. Ты живешь, вот просто у тебя не существует другого запаха», - отметил В.Лисовец, говоря о столице Азербайджана.

Высказалась на эту тему и Светлана Бондарчук: «Я в этом году ездила на неделю моды в Баку, куда меня пригласили, и я наконец-то услышала запах нефти, потому что я же никогда дальше центра никуда не выезжала. А там было мероприятие за городом, и я еду, и я говорю, подождите, что за запах здесь? Они говорят, это нефть. Странный такой запах, но все бакинцы говорят, да это же такой замечательный запах. Я так за вечер и не привыкла».

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