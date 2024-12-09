Начал работу новый автобусный экспресс-маршрут Баку-Сумгайыт – ФОТО

С сегодняшнего дня начал работу новый экспресс-маршрут №594 по направлению Баку-Сумгайыт.

На маршруте задействованы современные и комфортные автобусы, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что конечная остановка автобусов, отправляющихся с Сумгайытского автовокзала, расположена у станции метро «20 Января» (рядом с административным зданием ADSEA).

В обратном направлении автобусы останавливаются у выхода станции метро «20 Января» (ближе к выходу в сторону Сумгайыта).

Стоимость проезда составляет 80 гяпиков.

Отметим, что с Бакинского международного автовокзального комплекса в Сумгайыт также курсируют экспресс-автобусы маршрута №595.