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В рамках экологической выставки «Zero Waste» прошло закрытое мероприятие - ФОТО

Феликс Вишневецкий13:10 - Сегодня
В рамках экологической выставки «Zero Waste» прошло закрытое мероприятие - ФОТО

Издательский дом NARGIS, возглавляемый Ульвией Махмуд, уделяет большое внимание социальным и экологическим проектам.

Более пяти лет NARGIS пропагандирует ответственный подход к окружающей среде, стремясь привлечь внимание общественности к негативным последствиям деятельности человека и повлиять на культуру потребления - за этот период были проведены четыре крупные экологические выставки: «Make the Earth Smile» (2019), «Reduce, Reuse, Recycle, Respect» (2021), «Planet Calling» (2022) и «Go Green» (2023).

В 2024 году был запущен еще один значимый экологический проект под названием «Zero Waste» - инициатива направлена на защиту окружающей среды путем сокращения отходов за счет оптимального потребления и повторного использования материалов.

4 декабря в рамках выставки «Zero Waste», которая представлена в Музее современного искусства, прошло закрытое мероприятие. Гости вечера смогли ознакомиться с фотопроектом «Wild Life» и пообщаться с его автором - фотографом Алексеем Лёкиным.

Проект «Wild Life» представляет собой ряд фотоснимков редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, обитающих в разных регионах Азербайджана. Кроме этого, проект включает выставку экомебели, вдохновленной знаковыми и культовыми шедеврами дизайна со всего мира и изготовленной специально для NARGIS из переработанных отходов.

Отметим, что ранее фотовыставка «Zero Waste» и экомебель были представлены в павильоне NARGIS в Green Zone в рамках COP29.

На мероприятии был также представлен иммерсивный фильм «Sounds of the Ocean: A Mindful Underwater Journey» (авторы проекта – Джошуа Сэм Миллер и Элис Лейн).

Подчеркнем, что выставка «Zero Waste» продлится до 25 декабря.

Фотографии предоставлены издательским домом NARGIS

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