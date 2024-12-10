«mygov Checker»: Проверка подлинности цифровых удостоверений личности через мобильное приложение и веб-портал

С помощью «mygov Checker» платформы можно проверить подлинность цифровых удостоверений личности, представленных гражданами.

Платформа «mygov Checker», предоставленная Агентством инноваций и цифрового развития, позволяет государственным учреждениям, организациям и компаниям проверять подлинность цифровых удостоверений личности, представленных гражданами, сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство.

Платформа работает как в виде мобильного приложения, так и через веб-сайт и позволяет быстрее и безопаснее проверять подлинность цифровых документов и данных, представленных гражданами через «mygov».

Следует отметить, что с помощью «mygov Checker» можно проверять подлинность не только удостоверения личности, но и других документов и данных, полученных через платформу «mygov».

Организации и учреждения, предоставляющие услуги, должны предоставить соответствующие полномочия своим уполномоченным сотрудникам (председателю, директору и т.д.), которые будут выполнять проверки и другие операции через «mygov Checker», войдя на портал по ссылке https://checker.e-gov.az/.

С подробными инструкциями по использованию «mygov Checker» можно ознакомиться здесь:

Как граждане могут представить цифровое удостоверение личности?

Через QR-код и номер документа:

- Гражданин нажимает кнопку «Paylaş» в мобильном приложении «mygov» для обмена удостоверением личности. На экране появляется динамический QR-код и номер документа, состоящий из 8 символов (смешанные буквы и цифры).

- Оператор в приложении «mygov Checker» нажимает кнопку «QR skan et» для сканирования QR-кода или может выполнить поиск по номеру документа. Также доступна возможность поиска по номеру документа на портале https://checker.e-gov.az.

- Информация о цифровом удостоверении личности гражданина отображается на смартфоне оператора или на экране веб-страницы.

Через электронную справку:

- Гражданин может загрузить электронную справку, связанную с удостоверением личности, через «mygov» и представить её.

- Оператор вводит код из 16 символов, указанный в справке, в поле «Sənəd nömrəsini daxil edin» на мобильном приложении или веб-портале и нажимает кнопку «Yoxla».

История проверок данных, представленных гражданами, отображается в разделе «Paylaşdığım məlumatlarım» мобильного приложения «mygov».

Напоминаем, что в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 16 июля 2024 года цифровое удостоверение личности имеет юридическую силу наравне с физическим удостоверением личности. Граждане могут представить своё цифровое удостоверение личности через «mygov», если требуется физическое удостоверение личности.