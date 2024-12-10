Скончалась доцент БГУ Новруза Адилова

Скончалась доцент кафедры мировой экономики факультета международных отношений и экономики Бакинского государственного университета, кандидат экономических наук Новруза Адилова.

Новруза Адилова родилась 20 марта 1959 года в Агдаше. Она окончила факультет экономики и планирования народного хозяйства Института народного хозяйства, а также училась в аспирантуре Экономического института НАНА в 1988-1991 годах.

В 2014 году она получила степень кандидата экономических наук, а с 2017 года работала в качестве старшего преподавателя кафедры мировой экономики БГУ. Она проводила исследования в области предпринимательской деятельности, факторов стимулирования малых и средних предприятий, преподавала дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения», «Международные инвестиции» и «Внешнеэкономические связи Азербайджана».

«Руководство и коллектив БГУ выражают соболезнования в связи с уходом из жизни доцента Новрузы Адиловой и глубоко соболезнуют её семье. Allah rəhmət eləsin», - отмечается в сообщении пресс-службы БГУ.