Погода на среду: В Баку не ожидается осадков

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 11 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем - 9-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность ночью будет составлять 70-80%, днем — 60-65%.

В регионах Азербайджана в основном также без осадков. В отдельных местах возможны кратковременные туманы. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем - 8-13° тепла. В горах ночью температура опустится до -2°, а днем составит 5-10° тепла.