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Как в Азербайджане стать донором после смерти?

Феликс Вишневецкий15:55 - Сегодня
Как в Азербайджане стать донором после смерти?

В Азербайджане для того, чтобы стать донором после смерти, можно будет заполнить соответствующую форму на сайте my.gov.az.

«Как и во всем мире, в Азербайджане нужны доноры. Люди могут стать донорами после смерти, заполнив соответствующую форму, утвержденную Кабинетом Министров. Вскоре этот документ можно будет заполнить на my.gov.az и стать донором», - цитирует АЗЕРТАДЖ председателя правления Координационного центра донорства и трансплантации органов Министерства здравоохранения Егяну Аббасову.

Е.Аббасова отмечает, что проведение мероприятий, посвященных трансплантации органов, очень важно с точки зрения просвещения людей в этой области: «Проведение подобных мероприятий, как международная конференция «Современные вызовы в области трансплантации органов», имеет большую роль в развитии трансплантологии. Потому что у людей должно сформироваться мнение о донорстве органов. Хочу отметить, что я сама тоже зарегистрирован в реестре доноров органов. Я считаю, что даже после смерти люди могут проявлять доброту и дарить жизнь другим. Здесь главное — желание человека при жизни стать донором после смерти».

Е.Аббасова также рассказала о просветительской работе, связанной с донорством органов: «Мы встречаемся с родственниками пациентов с диагностированной смертью мозга в больницах. Надеюсь, люди осознают важность донорства органов и сделают шаги в этом направлении. Главное - наличие правовой базы для трансплантации органов. Сейчас эта база полностью готова. Все операции могут быть проведены только после корректного оформления документации. Для контроля за донорством в составе министерства здравоохранения создана Этическая комиссия».

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