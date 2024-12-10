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Настя Ивлеева вышла замуж

Феликс Вишневецкий16:15 - Сегодня
Настя Ивлеева вышла замуж

Российский блогер Настя Ивлеева сообщила о переменах в личной жизни.

«Вышла замуж», - лаконично отмечает 33-летняя блогер в своем Telegram-канале, при этом не раскрывая каких-либо подробностей и не называя имени своего избранника.

Отметим, что это второй брак Н.Ивлеевой – в 2019 году блогер вышла замуж за рэпера Элджея, брак с которым был расторгнут в июле 2021 года.

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