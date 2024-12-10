Двое подростков подозревается в угоне мопеда в Баку

В 19-е отделение полиции Насиминского района обратился гражданин, заявивший о краже мопеда стоимостью 1500 манатов с улицы «20 Января».

В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции были установлены и задержаны двое подростков, подозреваемых в совершении кражи, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кроме того, сотрудники 20-го отделения полиции провели мероприятия, в ходе которых был задержан 51-летний Р. Рагимов, ранее судимый за кражи и преступления, связанные с наркотиками. Он подозревается в краже 250 манатов и мобильного телефона у одного из посетителей магазина.

В Бинагадинском районе сотрудники 43-го отделения полиции Бинагадинского района задержали 22-летнего И.Шабанлы, подозреваемого в краже 1200 манатов у двух человек в одном из объектов общественного питания.

По фактам проводятся расследования.