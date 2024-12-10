В Баку и Гяндже пройдет IV Фестиваль вокалистов Азербайджана - ПРОГРАММА

С 20 по 24 декабря в Азербайджане пройдет настоящий праздник вокального искусства - IV Фестиваль вокалистов Азербайджана.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и вокальной школы имени Бюльбюля, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

В рамках этого грандиозного проекта запланирована насыщенная и разнообразная программа: концерт и научный семинар с участием преподавателей и студентов Азербайджанской национальной консерватории; концерт, посвященный памяти народного артиста Шахлара Гулиева; сольный концерт народной артистки Севиндж Ибрагимовой в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова; вечер камерной музыки, а также концерт, посвященный ариям и романсам русских композиторов.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 24 декабря в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Мероприятие соберет ярких представителей азербайджанского вокального искусства и подарит зрителям незабываемые впечатления.