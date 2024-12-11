Рядом со станцией метро «8 Ноября» установлены новые пешеходные светофоры - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом МВД продолжает работу по обеспечению безопасности участников дорожного движения.

В рамках этой деятельности на улице Джейхуна Салимова в Насиминском районе, рядом со станцией метро «8 Ноября», были установлены новые пешеходные светофоры - также по инициативе Агентства наземного транспорта Азербайджана на дороге нанесена пешеходная разметка.

«Эти меры обеспечивают удобство и безопасность пешеходов при движении», - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.