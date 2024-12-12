Министр здравоохранения высказался о врачах с поддельными дипломами

В Министерстве здравоохранения проводится расследование в отношении врачей с поддельными дипломами.

Об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев в беседе с представителями азербайджанских СМИ, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az

Министр отметил, что выявлены факты привлечения пациентов врачами с поддельными дипломами через социальные сети: «В связи с этим был направлен запрос в Генеральную прокуратуру. Будут приняты меры, предусмотренные законодательством, для борьбы с такими случаями. Подготовлен план мероприятий в этом направлении».

Также Т.Мусаев заявил, что людям навязываются искусственные и неправильные стандарты красоты, и призвал здоровых людей держаться подальше от ненужных и вредных процедур: «Давайте полностью осознаем понятие красоты. Вы знаете, что спрос рождает предложение. Люди начинают склоняться к пластическим операциям. Думаю, в этом направлении должна проводиться разъяснительная работа».

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