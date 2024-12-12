Погода на пятницу: В Баку ожидаются осадки, усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 13 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами дожди, ночью и утром в некоторых районах возможны дожди. Ночью в отдельных местах полуострова возможен кратковременный ливень. Северо-западный ветер будет периодически усиливаться к ночи.

Температура воздуха ночью 6-8° тепла, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана в некоторых местах также возможны дожди и снег. В отдельных районах возможны интенсивные осадки. Днем осадки будут с перерывами. В некоторых местах возможен туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных районах.

Температура воздуха ночью 1-5° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.