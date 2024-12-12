Кино на неделю: Аарон Тейлор-Джонсон в кинокомиксе «Крэйвен-охотник» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Крейвен-охотник»

Жанр - боевик, триллер (США)

Режиссер - Джей Си Чендор

В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Фред Хекинджер, Рассел Кроу, Ариана Дебоуз, Кристофер Эбботт, Алессандро Нивола, Леви Миллер, Чи Льюис-Парри

Рейтинги: IMDb – 5,6/10, Rotten Tomatoes – 3,3/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Русский иммигрант Сергей Кравинофф должен доказать, что он величайший охотник в мире.

«Властелин колец: Война рохирримов»

Жанр - аниме, мультфильм, фэнтези, боевик (США, Япония)

Режиссер - Кэндзи Камияма

В главных ролях: Гайа Уайз, Брайан Кокс, Люк Паскуалино, Миранда Отто, Кристофер Ли, Лоррейн Эшборн, Шон Дули, Алекс Джордан

Рейтинги: IMDb – 6,8/10, Rotten Tomatoes – 5,1/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Внезапное нападение Вульфа, умного и безжалостного лорда Данленда, жаждущего отомстить за смерть своего отца, вынуждает Хельма Молоторукого, короля Рохана, и его людей обороняться в древней крепости Хорнбург.

«Три кота. Зимние каникулы»

Жанр – мультфильм (Россия)

Режиссер - Дмитрий Высоцкий

В главных ролях: Лев Кутенков, Анна Глушинская, Владимир Прудников, Михаил Хрусталёв, Светлана Кузнецова

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Коржик, Карамелька и Компот мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года, это их главная цель. Но когда появляется котенок Леденец, они переключаются на него и вынуждены спасать Леденца и его родителей. И внезапно Новый год получается еще лучше, чем они ожидали.