Кино на неделю: Аарон Тейлор-Джонсон в кинокомиксе «Крэйвен-охотник» и не только - ФОТО - ВИДЕО
Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.
Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.
«Крейвен-охотник»
Жанр - боевик, триллер (США)
Режиссер - Джей Си Чендор
В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Фред Хекинджер, Рассел Кроу, Ариана Дебоуз, Кристофер Эбботт, Алессандро Нивола, Леви Миллер, Чи Льюис-Парри
Рейтинги: IMDb – 5,6/10, Rotten Tomatoes – 3,3/10
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: Русский иммигрант Сергей Кравинофф должен доказать, что он величайший охотник в мире.
«Властелин колец: Война рохирримов»
Жанр - аниме, мультфильм, фэнтези, боевик (США, Япония)
Режиссер - Кэндзи Камияма
В главных ролях: Гайа Уайз, Брайан Кокс, Люк Паскуалино, Миранда Отто, Кристофер Ли, Лоррейн Эшборн, Шон Дули, Алекс Джордан
Рейтинги: IMDb – 6,8/10, Rotten Tomatoes – 5,1/10
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: Внезапное нападение Вульфа, умного и безжалостного лорда Данленда, жаждущего отомстить за смерть своего отца, вынуждает Хельма Молоторукого, короля Рохана, и его людей обороняться в древней крепости Хорнбург.
«Три кота. Зимние каникулы»
Жанр – мультфильм (Россия)
Режиссер - Дмитрий Высоцкий
В главных ролях: Лев Кутенков, Анна Глушинская, Владимир Прудников, Михаил Хрусталёв, Светлана Кузнецова
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: Коржик, Карамелька и Компот мечтают о ярком и необычном праздновании Нового года, это их главная цель. Но когда появляется котенок Леденец, они переключаются на него и вынуждены спасать Леденца и его родителей. И внезапно Новый год получается еще лучше, чем они ожидали.