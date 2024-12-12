Умер звезда сериала «Той-бой»

В возрасте 37 лет ушел из жизни известный испанский актер Хосе де ла Торре, мировую известность которому принесла роль Ивана в проекте Netflix «Той-бой».

Несколько месяцев назад он выходил на связь с фанатами, чтобы сообщить, что борется с тяжелой болезнью, но диагноз не раскрывал, сообщает Daily Mail, отмечая, что актер умер 5 декабря, а его похороны состоялись на следующий день.

Известно, что в июне уходящего года он отошел от актерской профессии и исчез с поля зрения общественности из-за диагностированной серьезной болезни, детали которой он не раскрывал.