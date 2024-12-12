В Азербайджане резко изменится погода: Температура понизится на 5-10 градусов

Согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, на территории страны температура воздуха постепенно снизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 12 декабря до утра 13 декабря местами ожидаются дожди, а 14 декабря в некоторых районах полуострова дождь может перейти в мокрый снег. Осадки могут быть интенсивными в отдельных частях полуострова.

В регионах Азербайджана также ожидаются осадки со второй половины дня 12 декабря, начиная с северных и западных районов. В горных и предгорных районах вероятен снег, местами осадки могут быть интенсивными.

Несмотря на возможный перерыв в осадках днем 13 декабря, нестабильная и дождливая погода сохранится до дня 14 декабря.

В горных районах 14 и 15 декабря ночью и утром возможен гололед на дорогах.