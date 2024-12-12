Глава МИД Турции прибыл в Дамаск

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Службы государственной безопасности Катара Хальфан аль-Кааби прибыли в Дамаск, где планируют встретиться с одним из представителей новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа и руководителем переходного правительства Мухаммедом аль-Баширом.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Министерство информации Сирии.

"В Дамаск прибыла турецко-катарская делегация, в которую входят министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава [Национальной] разведывательной организации [Турции] Ибрагим Калын и глава Службы государственной безопасности Катара Хальфан аль-Кааби", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X.

Как следует из текста заявления, на встрече стороны сосредоточатся на "выработке общего видения реалий в Сирии и включении нового сирийского руководства в арабскую, региональную и международную среду". Кроме того, участники переговоров обсудят пути содействия "внутриполитическому диалогу" между всеми силами, составлявшими оппозицию во время борьбы за власть в стране.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Фидан и Калын прибыли в сирийскую столицу в сопровождении официальной делегации. Однако представитель МИД Турции опроверг ТАСС утверждения СМИ о том, что глава турецкой дипломатии прибыл в Дамаск. Позже турецкий телеканал Haber 7 проинформировал, что глава турецкой разведки находится в Дамаске.