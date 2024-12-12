МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с нестабильной погодой.

В ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности.

"Холодная и ветреная погода в то же время создает серьезную угрозу возникновения пожаров. Поскольку в холодную погоду население больше использует газовые и электрические обогреватели, происходит перегрузка электрической сети. Помимо этого, использование неисправных, не соответствующих стандартам или изготовленных кустарным способом газовых и электрических обогревателей также может спровоцировать пожар или создать опасность выделения угарного газа", - говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС призывает жителей страны соблюдать осторожность, не оставлять отопительные приборы без присмотра и использовать их в соответствии с инструкциями (рекомендациями) производителей.

"Также рекомендуем людям, проживающим и путешествующим по горным район, по возможности не покидать населенные пункты в морозную погоду и при метели, при необходимости заранее информировать близких о направлении движения, при поездке на автомобиле обеспечить соответствие технических показателей транспортного средства сезону и достаточный запас топлива, не приближаться к незнакомым местам, соблюдать требования предупреждающих и запрещающих знаков, избегать мест возможных снежных лавин, в том числе крутых склонов, возвращаться в населенный пункт до наступления темноты", - заявили в МЧС.

Кроме того, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, создаваемые сильным ветром при тушении пожаров, необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.