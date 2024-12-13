Ройа сняла клип в стамбульском метро – ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан презентовала новый видеоклип на песню «DOL» (музыка - OGB, слова - Казымджан), съемки которого прошли на одной из станций стамбульского метро.

Режиссеры нового клипа Ройи - Самет Эрузун и Умит Шахин, широко известные в Турции, ранее они работали над клипами таких популярных артистов, как Симге, KÖFN, Эмре Фел и др.

В клипе певица предстает в двух необычных образах, над которыми работала турецкая команда имиджмейкеров – как было упомянуто выше, съемки видео проходили в метро, кадры наполнены динамикой и визуальной привлекательностью.

Отметим, что трек «DOL» уже доступен на всех электронных музыкальных платформах по следующей ссылке.

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